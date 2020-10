Maxamed Xuseen Rooble: Maxaa ka mid ah caqabadaha horyaalla xukuumadda cusub ee Ra'iisul Wasaarah?

Xukuumadda cusub oo ka kooban illaa 70 wasiir waxaa horyaalla arrimo dhowr ah oo ay tahay in ay wax ka qabato.

Maxaa ka mid ah caqabadaha horyaalla

Magacaabidda golahan wasiirada ee cusub ayaa ku soo beegmaysa xilli xasaasi ah oo uu dalka ku jira kala guur siyaasadeed, waxaana la filayaa in si rasmi ah uu dalka u galo doorasho dadban.

Hadaba waxaa golahan wasiirada horyaala caqabada badan oo ay tahay in ay ka gudbaan kuwaas oo uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare Rooble.

Ra'iisul Wasaaraha iyo golihiisa waxayaabaha laga filayo waxaa ka mid ah in ay xuddun u noqdaan hannaanka doorashada iyo amniga guud ee dalka.

Rashiid Cabdullaahi Maxamed oo horey u ahaa wasiirka gaashaandhiga ee Soomaaliya ayaa rumaysan in ra'isul wasaaraha waxyaabaha ugu horeeya ee ay tahay in u fuliyo ay ka mid tahay dhaqangalinta heshiiskii maamul goboleedyada iyo dowladda fedaraalka.

"Waxaa laga rabaa in uu fuliyo howla uu isaga hadda gadaal ka gaaray ayna ugu horeeyso heshiiskii hadda ugu dambeeyay ee salka ku haya doorashooyinka soo socda," ayuu yiri Mr Rashiid.

Golahan wasiirada ayaana lafa filayaa in ra'iisul wasaaraha ay ka caawiyaan arrintaas hortaalla.

Waxaa intaa ku daray in rai'sul wasaaraha cusub sidoo kale looga fadhiyo in uu isu keeno dhinacyada ku kala irdhoobay siyaadda oo uu isku dayo in uu mideeyo.