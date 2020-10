Jules Miller: "Xanuunkii igu dhacay ayaa sababay aasaaska shirkadda aan $10 milyaan ka helo sannadkasta"

Jules Miller, waxa ay sameysay shirkadda lagu magacaabo The Nue Co, ee soo saarta cunnooyinka caafimaadka u fiican ama la isku caateeyo.

"Waan baaba'ay, oo nolol caadi ah kuma aanan nolayn. Markaas waa marka aan bilaabay in aan ka fekaro cunnada, caafimaadka iyo jirka guud u fiican."

Waxa ay sheegaysaa in dawooyinkaas qaarkood ay xaaladeedii uga sii dareen, waxa ayna ku baraarugtay in inta badan kaniiniyada ay isticmaashay ay walxo kale ka buuxeen.

Xigashada Sawirka, The Nue Co

Heerkaas markii uu xaalku gaaro, waxaa laga yaabaa in qaar badan oo inaga mid ah ay nolosha ka quustaan, walwal iyo xanaaqna ay isugu darsami lahaayeen. Balse Jules qorshe kale ayey laheyd - oo awoowgeed ayaa ahaa saynisyahan ka tirsanaa Jaamacadda Cambridge.

Iyada iyo awoowgeed - waa Prof George Miller-kii dhintay - waxa ay bilaabeen in ay baaraan cunnooyinka caafimaadka u wanaagsan iyo waxa laga samayn karayba.

"Waxay aheyd arrin aad u wayn," ayey tiri Jules, oo haatan 31 sano jir ah. "Waxaa jiray alaabo ay shirkado soo saaraan oo aheyd inay ku caawiyaan, laakiin waxa ay ka koobnaayeen waxyaabo caafimaad ahaan la xaqiijiyay in calaamado kale ay soo saarayaan."

Howsha ay iyada iyo awoowgeed qabteen, waxay Jules ka heshay dhiirigelinta ah in ay bilowdo ganacsiga cunooyiinka u fiican caafimaadka caloosha iyo dawooyiin. Sannadkii 2017-kii ayeyna bilowday Shirkadda Nue.

Maanta ganacsigaas waxay sannadkiiba ka heshaa lacag gaareysa illaa $10 milyan oo doolar. Juley ayaa sheegaysa in illaa iyo hadda, inta sanadkan lagu guda jiray ay lix jeer laabantay waxay gadaan markii la barbar dhigo 2019-kii, taas oo ay u aragto in dad badan oo caafimaadkooda ka walaacsan ay alaabahooda door bideen, xilli adduunku uu wajahayo fayraska safmarka ah ee korona.

Shirkaddeeda waxay alaabta ku iibisaa si onlie ah, waxayna tukaan kale ku leedahay New York.

Xigashada Sawirka, The Nue Co

Ka hor inta aanay daah-furin shirkadda Nue, waxa ay madax ka aheyd qeybta khudradda ee shirkadda Detox Kitchen. Markii ay dib u milicsatay xilligii ay bilaabaysay Nue, Jules waxa ay sheegeysaa in aysan wax cabsi ah ka qabin.

Labada qof ee ay la xiriirtay waxa ay kala ahaayeen Natalie Massenet, oo ah haweeneyda leh shirkadda dharka farsamaysa ee Net-a-Porter, iyo Harvey Spevak, oo ah ninka madaxda ka ah shirkadda caafimaadka jirka ee Equinox. Nasiib wanaaga Jules labadoodaba way u soo jawaabeen, wayna la taliyeen.

Dadka badankooda ma u baahan yihiin in fitamiino iyo dawooyiinka kale ee cuntada badala ay cunaan.

Shirkadda waxaa markii hore saldhig u ahaa Cambridge, hasayeeshee sannadkii koobaadba waxa ay u rartay magaalada New York.

Jules waxa ay sheegaysaa in muhiimaddu ay aheyd in ay ka faa'iidaysato Mareykanka oo dhab ahaantii ah suuq wayn oo waxyaabahaas kaabayaasha ah lagu kala iibsado.

Caalamka marka la fiiriyo ganacsiga waxyaabaha kaabayaasha ah aad ayey u socdaan, iyadoo warbixin sannadkii hore la soo saaray ay sheegayso in la filayo in sannadkiiba la gadi doono $210 bilyan, wixii loo gaaro 2026, tiradaas oo 2018 joogtay $125 bilyan.

Laga soo billaabo sannadkii 2017-kii, Nue waxay bilowday ganacsiga internet-ka oo lagu iibiyo wax soo saarkeeda, laakiin haatan alaabaha shirkaddaas waxaa iibiya dhowr tafaariiqlayaal ah, magaalada New York-na dukaan u gaar ah ayey ku leedahayba.

Xigashada Sawirka, The Nue Co

Croline Peyton, oo ah haweeney dhinaca nafaqeynta baratay oo British ah, waxa ay sheegaysaa in ay wanaagsan tahay in shirkaddu ay ka hadlayso waxa ay tahay in ay ku soo baxdo waxyaabaha ay soo saarto.