Argagax ka dhashay 'Hooyo labo canug oo ay dhashay ku tuurtay webi'

Waxaan la sheegay in carruurta ay la tageen biyaha.

Wuxuu intaas ku daray "In helo meydadka ay qaadan karto muddo 48 saacadood ah"

Dadka u ololeeyo xuquuqda aadanaha waxay sheegeeyaan in sababta ay haweeneydaas carruurteeda ugu tuurtay webiga ay tahay "Kaddib dhibaatada dhaqaale iyo midda bulsho ee ka jirta dalka"

Sidoo kale, warbaahinta waxay soo hadal qaaday in aabaha iyo hooyada dhashay carruurta uu ka dhex taagnaa khilaaf maadama ay horraan kala tageen isla markaana uu kaga guuleystay in carruurta uu isaga qaato.

Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqul insaanka waxay baahiyeen muuqaallo ay ku sheegeen in uu kasoo dhex muuqaday aabaha dhalay carruurta oo ooynaya xilli uu ku sugnaa agagaarka webiga.

Dadka qaar ee baraha bulshada isticmaala waxay dhacdada ku tilmaameen falal gurucan halka qaarkoodna ay soo jeediyeen in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado haweeneyda.

Sidoo kale dadka qaar waxay sheegayaan in loo baahan yahay in wax laga baddalo sharciga ilaalinta carruurta ee dalkaas, halka qaarkoodna ay soo jeedinayaan in la baaro caafimaadka hooyada.