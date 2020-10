Shiinaha iyo Taiwan oo khilaafkoodu gaaray heer ay isu gacan qaadaan

Xiisadaha mudada dheer ka dhex taagnaa Shiinaha iyo Taiwan ayaa Sababay in diblomaasiyiintooda uu gacan qaad ku dhexmaro dalka Fiji.

Taiwan ayaa ku doodeysa laba sarkaal oo ka tirsan safaaradda Shiinaha in iyaga oo aan la casuumiin ay kasoo qaybgaleen munaasabad loogu dabaaldegayay maalinta qaranka ee Taiwan horaantii bishaan.

Labada dhinacba waxay sheegayaan in saraakiishooda ay ku dhaawacmeen dagaalka, waxayna ka codsadeen booliska Fiji inay dhacdaasi baaritaan ku sameyaan.

Xiriirka ka dhexeeya labadooda wa mid aad u xun waxaana jirta hanjabaad joogto ah oola isu diraayo oo rabshadana ay ka dhalan karaan taas oo u horseedi karto in Mareykanka oo xulafo la ah Taiwan in uu lug ku yeesho.

Wasaaradda arrimaha dibedda ee Taiwan ayaa sheegtay in laba sarkaal oo Shiines ah ay bilaabeen in sawirro ay goobta xafladda ka qaadan iyo inay isku dayeen inay ururiyaan macluumaadka martida xafladda kasoo qaybgashay.Markaas kadib Diblumaasi u dhashay Taiwan ayaa ragii sawirka qaadayay ka codsaday inay baxaan taas oo sababtay in la isu gacan qaado oo diblumaasi rer Taiwan ah dhawac Madaxa kasoo gaaray islamarkaana cisbitaal la geeyay sida ay sheegtay wasaarada.