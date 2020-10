Samuel Paty: Gowricii loo geystay macalinkii Faransiiska: Wa kuma dilaaga dhabta ah?

Xigashada Sawirka, Getty Images Qoraalka sawirka, Madaxweyne Macron iyo Sheekh Al Azhar

Wargeysada ka soo baxa dalalka Carabta ayaa si weyn u hadal hayay dilkii loo geystay macalinkii Faransiiska u dhashay kaddib markii ardeydiisa uu tusay farshaxan lagu tilmaamay Nebi Maxmed N.N.K.H.

Dadka qaar ee wax ku qoray wargeysadan waxay weerar afka ah ku qaadeen madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel Macron, oo ay sheegeen in uu jeediyay khudbad cadaawad dhalin karta oo ka dhan ah islaamka iyo muslimiinta, halka dadka qaar ay ku doodayaan in khudbadaha Jimcaha ay ka qeyb qaadan karaan in carruurta bulshooyinka dalkaas la baaro dulqaadka iyo jiritaanka dhaqamada.

"Reer galbeedka islaamka waxay ku tilmaamaan dhibaatada koobaad"

Muhyidiin Cammuur oo wax ku qoray wargeyska Ra'yul Yawm ee ka soo baxa London ayaa sheegay: "Weerarka foosha xun ee argoosiga ah ay la kulantay Paris, wuxuu inoo horseedayaa in aan ka aamusno ka hadalka dhammaan caddeymaha iyo runta ku gedaaman arrintaas, gaar ahaan waxaa la dilay qofkii dilka geystay, marka waxbo kalama socono falal dambiyeedka marka laga reebo waxa ay inoo sheegayaan laamaha amniga Faransiiska".

Cammuur wuxuu intaas ku daray: "Weerarkan ayaa imaanaya toddobaad ka dib markii madaxweynaha Faransiiska uu soo saaray qorshe uu ku xakameynayo islaamka, taas oo ay ka dhalatay dareen kala duwan, waana arrin loo baahan yahay in lagu sameeyo daraasada iyo in la sameeyo isku day ah in labada arrin si baaxad leh looga wadahadlo".

Qoraaga oo hadalkiisa sii wata wuxuu sheegay: "Maanta waxay xaaladda isu beddeshay in arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha iyo dhaqanka ay dadka ku ilaashadaan danahooda taas oo noqotay hal ku dhigga lagula dagaalamayo argagixisada".

Iyadoo cinwaan looga dhigay: "Waa kuma dilaaga dhabta ah ee dilay macalinkii Faransiiska?", Ixsaan Al-Faqiih oo wax ku qora wareyska fadhigiisu yahay London ee Al Qudus Al-Carbi ayaa sheegay in dambiliihii geystay weerakan iyo dambi kasta oo loo fulin karo qaab noocan ah "Waa madaxweyne Macron oo jeediyay khudbad ay ku dheehantahay caddaawad ka dhan ah islaamka iyo muslimiinta kaas oo si cad u sheegay in bandhigidda farshaxanka laga sameeyay Nebi Maxmed ay ka mid tahay xoriyatul qowlka.

"Wuxuu ka hor yimid dareenka labo bilyan oo qof oo muslimiin ah kaddib markii uu diiday in uu dhaleeceeyo wargeyska Charlie Hebdo oo dib u daabacay farshaxan lagu tilmaamay suubanaha N.N.K.H".

"In la qaddarin waayo dareenka 6 milyan oo qof oo muslimiin ah oo ku nool Faransiiska, waxay waddada u xaareysaa xagjirnimo iyo qalalaase". ayuu yiri Ixsaan.

Isxaan wuxuu hadalkiisa sii raaciyay: "Madaxweyne Macron wuxuu shidaal ku shubayaa dabka, dhabtii wuxuu waddo u furayaa xagjiriinta iyo argagixisada".

Xigashada Sawirka, Reuters Qoraalka sawirka, Faransiiska waxaa ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo dilkii macalinka

Dhinaca kale, Maxamed Seyf Al-Dawla oo wax ku qora wargeyska ka soo baxa Urddun ee Al-Majd ayaa ku eedeeyay Macron in uu aflagaadeynayo diinta islaamka.

"Hadal kasta oo ka dhan ah diinteena, waxyaabaha aan aaminsanahay ama hadal ka dhan ah Rasuulka N.N.K.H , waa arrin cunsurinimo ah oo weliba ah dandaansi ka dhan ah mad-habkayaga, dadkeena, sharafteena, haddii aan nahay muslim ama kiristaan".

"Mowjadaha cusub ee argagixisada"

Ramzi Al-Ghazwi oo wax ku qora wargeyska ka soo baxa Urddun ee Al-Dustuur wuxuu sheegay: "Jawaabta muslimiinta ee ka dhanka ah islaam naceybka ah ay jeedinayaan reer galbeedka inay noqoto jawaab cilmiyeysan oo laga fakaray oo dhinac kasta xambaarsan, gaar ahaan qaddiyad siyaasadeed ama mid cilmiyeysan, taas oo ka fog dabeecadaha cabsida ah ama in la is dhiibo. Yaanan loo ogolaan argagixisada in ay jawaab inoo bixiyaan, jawabtaas oo waxyeelleen u geysan karta diinteena".

Al-Ghazwi wuxuu sidoo kale yiri: "Dunida Muslimka waxay balaayiin lacag ah ku bixineysaa xoojinta kanaallada Satellite-ka ah iyo heesaha, maxayse in yar oo ka mid ah lacagahaas ugu bixineynin xayeysiinta diinta islaamka iyo sidii dadka loogu gudbin lahaa fikradaha islaamka gaar ahaan arrimaha banii'aadanimada, diin u ololeyneysa nabadda oo ku baaqeysa dhaqan wanaag, run iyo samafalka".

Warbixin cinwaan looga dhigay "Islaam naceybka waa badeecad ay sameynayaan muslimiinta" ayuu Al-Mahdi Mabruuk oo wax ku qora wargeyska Al-Caraby Al-Jadiid, wuxuu yiri: "Qofka geysta dembigana waxshinimada ah, isaga oo ku marmarsiyoonaya inuu u hiilinayo diinta islaamka iyo nebiga, ma jirto cid ku khasabtay in uu matalo diinta islaamka mana qaadin damiir diineed".

Wuxuu intaas ku daray: "Waa in carruurteena la baraa sidii ay u xakameyn lahaayeen caradooda, lana baro dooda ku saabsan waxyaabaha muranka badan dhaliya lagana hortaggo tallaabo kasta oo qalalaase abuuri karta. Khudbadda Jimcaha ee laga jeediyo masaajidda waxay kaalin weyn ka qaadan kartaa in bulshadan la baro dabeecadahaas".