Dadka kufsiga ka badbaaday ee “xaaladah cakiran” kala kulmaya Brazil.

"Ma garaneyn waxaan sameeyo ," ayay tiri. " waxa kaliya ee aan hubey waxey ahaayeen in aana rabin ilmaha".

Brazil waxaa ay leedahay sharci adag oo la xiriira ilmo iska soo ridida.Waxaana loo oggalyahay oo kaliya kiisaska kufsiga marka hooyada nolasheeda looga cabsado in ay halis gasho ama marka ilmaha caloosha ku jira ay leeyihiin xaalad aan caadi aheyn.

Inkastoo Paloma sharci ahaan xaq u laheed in ay iska soo riddo ilmaha sida haween badan oo reer Braziil ah haddana si buuxda uguma caddeyn xuquudeeda.

Waxey ka walaacsaneed in ay booliska ku wargaliso kiiska kufsiga ah ee loo gaystay si ay u hesho ilmo iska soo ridid sharci ah ,iyadoo ay jiraan xeeladdo badanaa loo adeegsado in dumarka looga horjoogsado arrimahaan.

Dhakhtar ayaa ka duuli lahaa Rio de Janeiro, oo in ka badan 900 oo kilo mitir u jirta gurigeeda cusub ee Minas Gerais, si arrintaan loo soo afjaro. Ka dib, cudurka faafa ee Covid-19 ayaa cuuryaamiyay Brazil, wuxuuna xiray garoomada diyaaradaha, saldhigyada basaska iyo xarumaha caafimaadka.

Dabayaaqadii bishii Abriil, Paloma waxaa uurkeedu gaarayay in ka badan 23 toddobaad. "Markay wax walba xirmeen, runtii way adkaatay in la safro - dhammaantood waxay noqdeen kuwo aad u dhib badan," ayay tiri.