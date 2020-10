"Qiimo ma arag!": Baxsan ma heshay aaskii qaran ee ay u baahnayd?

Waa tuma Baxsan?

Dad ka qaybgalay aaska Baxsan, oo ay ehelkeeda iyo qaar bahda fanka ka mida ku jiraan, waxa ay saluugeen sagootintii loo sameeyay meydka marxuumadda, waxaana dowladda iyo dadka Soomaaliyeed ee ay lixdanka sano dartood u soo halgamaysa lagu dhaliilay in aanay Baxsan guddoonsiin maamuskii ay mudnayd oo ahaa in aas ballaaran loo sameeyo.

Mar la weydiiyay sida qiimihii dadku isu hayeen uu isu badalay, way qososhay waxayna tiri: "Fan iska daa, qof qofka kale qiimeynayaa maba jiro. Anigu ma arag, qof qiimeynaya qof kale".

Sannadkii 2016-kii, wareysi ay siisay weriye Cumar Seerbiya waxay ku tiri: "Qiimo ma arag! dadku wuu is wada jeclaa, waa la is wada qiimeyn jiray. Darajo lahow ama ha lahaanin. Waa la isa soo dhoweyn jiray. Hadda labadii istaqaanaba way kala jeedaan. Cudur baa ku dhacay Soomaaliyee, caafimaad Alle ha siiyo!"