Madaxweynaha kaligiis corona ula dagaallamay si ka duwan dunida inteeda kale

Sida shakhsiga ah ee uu madaxweyne John Magufuli ula tacaalay cudurka Covid-19 waxay dalkiisa Tanzania kusoo jeedisay indhaha caalamka. Hadda ninkan oo ka mid noqday hoggaamiyeyaasha maskaxdooda kaliya ku shaqeeya ee gobolka wuxuu doonayaa in mar labaad xilka loo soo doorto.

Markii uu fayraska corona gaadhay Tanzania, madaxweyne Magufuli ma uusan aaminsaneyn fikirka ah in dadku ay guryahooda joogaan. Wuxuu doonayay in dadka ay tagaan Masaajidyada iyo Kaniisadaha ayna ku duceystaan sidii ay cudurka uga badbaadi lahaayeen.

Markii dambena wuxuu ka hadlay sida uu uga soo horjeedo kala fogaanshaha dadka iyo xirashada maaskarada, wuxuuna su'aal kaliya faa'iidada ku jirta in xitaa fayraska la iska baaro. Wuxuu baaritaan u diray xayawaanno iyo miro fayraska lagu abuuray. Wuxuu sheegay in Babaay iyo neef ri' ah labadaba laga helay fayraska.

Madaxweynaha Tanzania wuxuu sheegay in uusan marnaba amar ku bixin doonin xiritaanka ganacsiyada, wuxuuna dhaliilay dalalka dariska la ah ee sidaas sameeyay.

Suuqyada iyo goobaha shaqo ee dalka Tanzania way furnaayeen intii uu jiray cudurka safmarka ah

Markii lagu dhawaaqay in John Magufuli uu ku guuleystay doorashadii madaxweynaha maalintii ku aaddaneyd sanad guurada 56-aad ee dhaslashadiisa, ee bishii October 2015-kii, wuxuu u muuqday inuu yahay qofka ay reer Tanzania u baahnaayeen, maadaama uu ahaa madaxweyne neceb musuqmaasuqa.

Maalintii ugu horreysay ee uu xafiiska tagay, wuxuu diray farriin kulul oo uu ku sheegay in uusan u dulqaadan doonin shaqaalaha dowladda ee aan shaqada xaadirin. Wuxuu sidaas sameeyay kaddib markii uu tagay wasaaradda maaliyadda oo qaar ka mid ah shaqaalaheeda ay maqnaayeen.

Taas baddalkeeda wuxuu amar ku bixiyay in in dadweynaha ay sameeyaan olole nadaafad ah, gacmihiisa ayuuna ku qaadayay qashinka yaallay meelo ka mid ah xarunta madaxtooyada bannaankeeda.

Laakiin dhinaca kale, waxaa jiray cillad uu maamulkiisa lahaa, oo ah in uu sii baaba'ayay fikirkii dhinaca dimuqraaddiyadda ee uu waddankiisa qabay.

Heestii raabka ahayd ee rumowday

Bishii January ee sanadkii 2016-kii, xilli uu labo bilood uun xilka hayay madaxweynaha, muumulkiisu wuxuu ku dhawaaqay in la joojinayo barnaamijyadii Telefishinka ee toos looga daawan jiray kulamada Golaha Baarlamaanka, taasoo qeyb ka ahayd dadaallada lagu yareynayay kharashka ku baxa dowladda.

Garabyada mucaaradka ayaa tallabadaas u arkay isku day lagu raadinayay in lagu wiiqo la xisaabtanka dowladda. Waxay qorsheeyeen mudaharaadyo looga soo horjeedo arrintaas, laakiin dowladdu waxay ku jawaabtay in la mamnuucay dhammaan isu soo baxyada dadweynaha.

"Ka warran haddii aan hadlo oo hadhowna aan is arko anigoo ku xiran saldhigga booliska?"

"Ma jiraan hoggaamiyeyaal sameeya go'aanno nacasnimo ah? Way jiraa!"

"Ma jiraan dad u xiisay [madaxweynihii hore] Jakaya Kikwete? Way jiraan!"

Inkastoo madaxweyne Magufuli uu maalin kaddib amar ku bixiyay in lasii daayo Nay wa Mitego, wuxuu ku taliyay in heesta dib loo soo habeeyo, laguna soo daro dhibaatooyin kale oo dalka ka jira, sida khiyaanada lagu sameeyo canshuur bixinta.

Markii kiiskii ugu horreeyay dalkiisa laga xaqiijiyay 16-kii bishii March, tallaabada dagdagga ah ee la qaaday oo kaliya waxay ahayd in la xiray Iskuullada iyo xarumaha kale ee waxbarashada.

Muddo bil ah ayey waddanka ku qaadatay in uu hirgaliyo shuruuc looga hortagayo faafitaanka cudurka - sida in la hakiyo ciyaaraha iyo in la xiro xuduudaha.