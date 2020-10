FBI-da oo sheegtay in Iiraan iyo Ruushka ay hayaan xogta codbixiyaha Mareykanka

Mr Ratcliffe ayaa sidoo kale sheegay in saraakiisha Mareykanka ay ogaadeen in Iiraan iyo Ruushka ay heleen "qeyb ka mid ah xogta diiwaanka codbixiyaha".

Mr Ratcliffe ayaa sheegay in "email-lada khiyaanada ah" ee Iiraan loo saariyay inay soo direen kooxda Proud Boys si "loogu hanjabo codbixiyayaasha, loo dhiirigeliyo deganaanshiyo la'aan iyo in khasaare la gaysto" Madaxweyne Donald Trump.

Waxa uu intaas ku daray in xogta codbixiyaha ay suuragal tahay in loo isticmaalo in la isku dayo in "xog been ah loo gudbiyo codbixiyayaasha diiwaangashan, taas oo ay rajaynayaan inay horseeddo wareer iyo qalalaase, sidoo kalana ay waxyeeleeyaan kalsoonida aad ku qabtaan dimuqraadiyadda Mareykanka".