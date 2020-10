Ninkii shaaha oo sheegay in dumar badan ay ku soo duuleen si ay shaqada uga qaataan

Jaamac Xasan, oo shaah ku iibiya Jigjiga ayaa cabasho ka muujinaya haween uu sheegay inay ku heystaan ka ganacsiga shaaha, wuxuuna ku andacooday in dhowr jeer ay koox haween ah isku dayeen inay kala wareegaan mehradda uu shaaha ku iibiyo ee uu ku leehayay Jigjiga.

"Caqabadaha aan la kulmay waxaa kamid ah in hadda ka hor ay dumar iskaashato lacag ii keeneen ayna igu yiraahdeen lacagta kaa gashay baan kuu celineynaa ninyahow ee waxan ka bax, shaqadan faraha kala bax. Aniguna waxaan ku iri, 'weli waxaan hayaa macankeedii aan ku talagalay in aan ku shaqeeyo, meel aan u baxana ma hayo arrintan waan usoo tafa xeeytay'." Ayuu yidhi Jaamac.

Wuxuu sheegay in dumar badan ay bartilmaameedsanayaan goobtiisa si ay gacanta ugu dhigaan isla markaana uu heegan ugu jiro sidii uu u horumarin lahaa ganacsigiisa.

Jaamac wuxuu sheegay in sababta dumar badan uu damac uga galay mehraddiisa ay tahay inay ku taallo goob mashuuql ah oo ganacsiga shaaha caan ku ah.

"Waxaan ku adkeystay in aan shaqadeydii sii wato, sidaas ayaan ku diray dumarkii"

"Mehraddan shaaha la yiraahdo rag baa lahaaye halaga shaqeysto"

Jaamac wuxuu hoosta ka xariiqay in shaah karinta ay dan u geysay sidaas darteedna wuxuu ku doodayaa in markii uu dhex galay uu ogaaday in sideedaba ragga uu lahaa shaqadan.