Doorashada Mareykanka: Maxay u adkaatay in laga codeeyo Mareykanka?

Mareykanka waxaa ka taagan dood xooggan oo ku saabsan qaabka loo codeynayo, iyadoo arrintaas laga gudbiyay boqollaal dacwado ah oo horseeday eedeymo ku saabsan in caburin lagu hayo codbixyeyaasha doonaya inay ka qeybgalaan doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. Haddaba maxay yihiin caqabaha ku hor gudboon codeynta? Weli maxay usii jiraan?

Safafka, sharciyada xaddidayo codeynta iyo in la tago goobaha codeynta, tallaabooyinkaas dhammaan waxay horseedeen in dadka laga hor istaago inay ka qeyb qaataan hannaanka dimuqraadiyadeed, sida ay sheegeyso Andrea Hailey oo ah agaasimaha ha'yad safamal oo la yiraahdo Vote.org, taas oo dadka ka caawisa inay ku codeeyaan teknooloojiyadda.

Tallaabooyinka ka dhashay ka hortagga cudurka si dad badan aanay isugu tegin xarumaha doorashada, waxay ka dhigan tahay in dad badan oo Mareykanka u dhashay ay xilli hore toos u codeeyaan ama boostada ay codkooda ku dhiibtaan, balse ma noqon doonto in qof kasta uu codeyn doono.

Ill hadda, waxaan 300 oo dacwadood laga gudbiyay ilaa 44 gobol kaddib markii walaac laga muujiyay sida loo tirinayo codadka la dhiibtay xilli hore iyo sida loo uruurinayo codeynta qaabka boostada ah, gobollada ay ku xooggan yihiin Xisbiga Jamhuuriga, waxay sheegeen in xayiraaddan looga hortaggayo isku day kasta oo ku shubasho ah, halka Dimuqraadiga uu sheegay in tallaabadan ay tahay mid dad looga hor istaagayo in ay codeeyaan.