Duqeyn lala beegsaday Dugsi diinta lagu barto oo carruur lagu laayay

Waxay sheegeen in duqeyntu ay ka dhacday dugsi Qura'aan oo ku yaalla tuulada Hazara Qurluq ayna ku dhinteen 11 caruur ah iyo macalinkoodii.

Duqeyntan ayaa timid kadib markii in ka badan 30 xubnood oo ka tirsan ciidamada amniga lagu dilay weerar gaadmo ah oo ay Taalibaan ku qaadeen gobolka.

Saraakiisha gudaha ayaa sheegaya in 14 kale ay ku dhaawacmeen duqeynta dhanka cirka ah ee halkaa ka dhacday Arbacadii a. Imaamka masaajid ku yaalla Tuuladaas oo lagu magacaabo Cabdul Awal, oo kamid ahaa dhaawacyada lana dhigay isbitaal, ayaa BBC-da u sheegay in isaga iyo caruur oo kaliya ay kujireen masjidka xiligii duqeynta.

Dhaqaatiirta isbitaal ku dhow halka ay duqeynta cirka ka dhacday ee caasimada gobolka Taloqan ayaa sheegay in dhibanayaasha ugu badan ee la keenay ay yihiin caruur, Maxammad Jawaad Xejri oo ah afhayeenka gudoomiyaha gobolka ayaa sidoo kale sheegay in duqeynta lagu laayay caruur.

Balse saraakiisha dowladda Afghanistan ayaa beeniyay wararka sheegaya in carruur la dilay, iyagoo sheegay in kaliya ay dhinteen dagaalyahanno Taalibaan ka tirsan.

Hase yeeshee Wasaaradda gaashaandhigga ma aysan diidin in duqeynta lagu garaacay iskuul. Afhayeen u hadlay Wasaaradda ayaa sheegay in koox baaris ku samaeeysa loo xilsaaray inay qiimeeyaan eedeymaha la xiriira qasaaraha rayidka ee ka dhashay weerarkan.

Dagaal maalin ka hor dhacay ayaa la sheegay in uu ku bilowday weerar Taalibaan ay ku qaadeen degmada Baharak oo qiyaastii 15-kiillo mitir u jirta gobalka Taloqan.

In kasta oo saraakiisha Talibaan ay horey ugu sheegeen Maraykanka in dhinacooda aan weeraro ka imaan doonin si loo fududeeyo wahadallada taariikhiga ah ee u dhaxeeya dowladda iyo Taalibaan,haddana waxaa muuqata in arrintaas aaney suurta galin .