Doodda madaxtinimada: Hadalladii ugu kululaa ee ay isweydaarsadeen Trump iyo Biden

Ugu dambayntii dooddii koobaad ee buuqa badneyd ayey u badan tahay in lagu xusi doono buugaagta taariikhda. Iyadoo aaraa'da la uruuriyay ay muujinayso in inta badan dadka Mareykanka ay go'aan ka gaareen cidda ay u codaynayaan - oo misana in ka badan 45 milyan oo qof ay codkooda hore u dhiibteen - ayaa waxa ay u muuqataa fursadda saameyn wayn ay dooddii xalay reebto ay tahay mid aad u yar.

Covid-19 ayaa gorodda la iskula galay

Kooxda u ololaynaysa Trump ayaa waxa ay ka cawdeen in dooddan ay aheyd in diiradda lagu saaro siyaasadda arrimaha dibadda - malaha si uu madaxweynaha u helo fursad uu ku soo bandhigo guulaha uu ka gaaray Bariga Dhexe, ganacsiga iyo Suuriya, kaddibna uu Biden ku dabadhigto xiriirka ganacsi ee uu wiilkiisa la leeyahay Shiinaha.

Biden, ayaa si aan layaab lahayn, waxa uu u weerraray Trump. Waxa uu tilmaamay in Trump uu si joogta ah u ballanqaaday in cudurka uu iskii u dhammaan doono. Waxa uu sheegay in 220,000 oo qof oo Ameerikaan ah ay cudurka u dhinteen suuragalna ay tahay in 200,000 oo kale ay dhintaan markii uu sanadka dhammaado.