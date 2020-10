Maxaa iskuulkan loogu eedeeyay in uu "argagixinayo" ardeyda?

Lamyaa waxay sheegtay: "Maamulka iskuulka ayaa gabadha ku wargeliyay in aysan imaan karin iyadoo xijaab la'aan ah. Iskuulada dowladda waxay noqdeen hanti gaar ah oo ay leeyihiin macalimiinta iyo maamulka isla markaana ay ardeyda ka hor istaagayaan in ay tegaan iskuulka".

Ololaha ka dhanka ah in gabdhaha ardeyda ah lagu khasbo xijaabka

Kiiskan ayaa muran xooggan ka dhex dhaliyay dadka baraha bulshada isticmaala ee Masar. Dadka u ololeeyo xuquuqda dumarka ayaa bilaabay olole ka dhan in gabdhaha ardeyda ah lagu khasbo in ay xirtaan xijaabka marka ay iskuulka tegayaan.

Marwa oo ka mid dadka isticmaala baraha bulshada ayaa tidhi: "Waa argagixin in gabadha lagu yidhaahdo waa in aad xijaabka xirataan marka aad wax baraneysaan. Waxaan ku rajo weyn nahay in dowladda Masar ay ogaan doonto in gabdhaha ardeyda ah lagu khasbo inay xirtaan xijaabka marka ay iskuul joogaan, arrintaas waa faquuq, takoor iyo waxyeelleen loo geysanayo gabadhaha, waana caado iskuullada dowladda ka taagneyd 30-kii sano ee la soo dhaafay, waana mid sii jirta".