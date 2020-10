Dooddii Trump iyo Biden: Maxaa loo hadal hayaa haweeneydan?

Kristen Welker ayaa aad loogu bogaadiyay sida wanaagsan ee ay shaqadeeda qeybinta doodda u qabatay, gaar ahaan waxaa lagu ammaanay sida ay u ilaalinaysay in musraxaiinta ay waqtigooda ku ekaadaan iyo in aysan aqbalin in hadalka laga dhexgalo.