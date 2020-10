Facebook oo laga dalbaday inuu mamnuuco aflagaadooyinka ka dhanka ah diinta Islaamka

Ra'iisul Wasaaraha Pakistaan Cimraan Khaan ayaa warqad u qoray milkiilaha shirkadda Faceboobka Mark Zuckerberg oo uu kaga codsanayo in shirkaddiisa laga mamnuuco qoraallada ama hadallada ku saabsan islaam naceybka.

Warqadda uu Mr Khaan u diray milkiikaha Facebooka wuxuu ku sheegay "Inay soo kordhayaan wararka la xiriira islaam naceybka" tallaabadaasina ay horseedi karto "Naceyb, xagjirnimo iyo qalalaase" dhammaan in ficiladaas laisku marsinaayo baraha bulshada.

Shirkadda Facebook waxay horey u dhaqan gelisay tallaaboloyin ay boggeeda uga saareyso qorallaada ama hadallada naceybka abuuri karo ee ku saleysan in weerar toos ah oo dhanka afka ah lagu qaado midibka qofka, qabiilka ama diinta iyo hadallada ka dhanka ah dhaqamada qaar.

"Waxaan ka codsanaynaa Facebook in uu boggiisa uu ka mamnuuco hadallada ama qoraallada ku saabsan islaam naceybka"

"Farriinta abuuri karto naceybka waa in gebi ahaan la mamnuucaa- farriimaha naceybka dhalin karo ayaanan loo ogoleyn dadka qaar halka isla arrintan dad kale loo ogolyahay"

Axaddii Ra'iisul Wasaaraha Pakistaan wuxuu ku eedeeyay madaxweynaha Faransiiska in uu wado weerarka afka ah oo ka dhan islaamka.

Macron wuxuu sheegay in macalinka loo dilay "in islaamiyiinta ay doonayaan inay la wareegaan mustaqbalkeena" isla markaana "Faransiiska uusan weligiis is dhiibi doonin"