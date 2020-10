Ninkii gacanta midig u ahaa Saddaam Xuseen oo 17 sano la raadinayay oo maanta la shaaciyay geeridiisa

Saraakiisha xisbiga hantiwadaaga ee laga mamnuucay Ciraaq ee Bacath ayaa shaaca ka qaaday in uu geeriyooday hogaamiye caan ah oo ka tirsanaa xisbigaas oo la yirhaado Cizat Al Dowri kaas oo da'diisu lagu sheegay 78.

Bishii April ee sanadkii 2015-kii, dowladda Ciraaq waxay shaacisay in Cizat Al Dowry iyo ilaaladiisa lagu dilay meel u dhaw buuraha Xamreyn oo dhaca waqooyiga caasimadda Baqddaad, balse waxaa la xaqiijiyay in warkaas uu been ahaa.