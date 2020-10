Khilaafka biyo-xireenka iyo Trump: Sida Trump "u khiyaamay" Itoobiya

Dadka naqdiya madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ayaa sheegaya in xisaada cirka isku sii shareereysa ee Masar iyo Itoobiya ay muujineyso in ay jirto guuldarro weyn oo maamulka Trump uu sababay taa oo la xiriirta diblomaasiyadda Afrika iyo Marekanka.

"Ugu dambayntii biyo-xireenkaas way burburin doonaan. Waan sheegay kor ayaanan u dhahayaa - biyo-xireenkaas way burburin doonaan, waana inay wax sameeyaan," ayuu hadalka sii raaciyay Trump.

Madaxweyne Trump intaas kuma uusan ekaan ee waxa kale oo uu tilmaamay in Masar ay arrintaasi ka seexatay: "Waa hore in uusan bilaaban ayey aheyd, waxay ahayd in ay joojiyaan," ayuu yiri.