Ha iibsanina alaabta Faransiiska: Su’aalaha la xiriira qaadacaadda Waqooyiga Afrika

Ma "astaan farriin ah baa" mise "waa dhabar jebin dhaqaale"?

Dadka qaar ee Twitter-ka wax ku qora waxay sheegayaan in ololayaashan "uusan meel fog gaari doonin" ayna iska noqon karaan mala-awaal, taas oo sabab u tahay "in aysan suuragal ahayn" in dalalka Waqooyiga Afrika ay jaraan xiriirka dhaqaale ee Faransiiska.