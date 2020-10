Muxuu dhaqaalaha Turkiga aad hoos ugu dhacay?

Piotr Matys, oo ah falanqeeya ka tirsan bangiga Rabobank ayaa sheegayaa in uu jiro walaac ah in haddii doorashada Mareykanka uu ku guuleysto Joe Biden "Inay ka dhigan tahay in Turkiga uu kusoo rogi doono cunaqabateyn xooggan taas oo ka dhalan karta iibsashada Turkiga ee gantaallada lidka diyaaradaha ee uu Ruushka kasoo iibsanayo kuwaas oo la yiraahdo S-400" iyo in 'Suuqa uu waalac ku reebay xiriirka sii xumaaya ee Turkiga iyo Faransiiska"