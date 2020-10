Sida ay Muslimiinta isugu khilaafsan yihiin xuska dhalashada Nebiga

Nebiga (SCW) wuxuu dhashay Xilligii la oran jiray "Sanadkii maroodiga" kaddib markii boqorkii ka talin jiray Yemen uu isku dayay in uu burburiyo kabacada kaas markii dambe Ilaahey jebiyay.

Waxaa lagu xusuustaa Mowliidka, xilliggii dowladdii Fatimiyiinta oo uu hogaaminayay Al-Mucizz Li Diini Allah, markii uu tegay Masar sannadkii 969 ee miilaadiga - dadka taariikhda wax ka qora ayaa sheegayaa in sababta uu hoggaamiyahan u abaabulay xuska Mowlidka ay aheyd in uu taageero ka raadiyo shacabka Masaarida.

Markii ay meesha ka baxday dowladdaas, waxaa dowladihii Islaamka la wareegay madax kala duwan, waxaana dhacay khilaaf sababay in meesha laga saaro dabaaldeggi xuska Mowliidka, in kasta oo markii dambe dib loo soo celiyay. Waxaa xuska Mowlidka ka hor yimid dowladdii Ayuubiyiinta, markii dambe, waxaa baneysay in la xuso Mowliidka maamulkii Mamaaliikta.