Ma raali gelin baa la gudboon Macron xilligan xuska Mowliidka?

Macron wuxuu dhawaan sheegay in dalkiisa uusan ka laaban doonin daabacadda sawir gacmeedka laga sameeyay Suubanaha, arrintaas oo caro xooggan ka dhex dhalisay dunida muslimka, waxay horseeday in la qaadaco badeecadaha uu soo saaro Faransiiska.

'Raalin gelin kasoo baxda Macron'

Xamda Faraacinah waxay wargeyska Al Dastuur ee kasoo baxa Urdun ku qortay sidatan "Mowqifka madaxweynaha Faransiiska ee ku aadan Islaamka iyo Muslimiinta wuu naga nixiyay, haddaladiisa aan loo meel dayin ee aan macquulka aheyn waa kuwo aan innaba aqbaleyn mabaadii'da dal ay aheyd in uu noqdo mid saaxib ah oo casri ah, waxaana laga doonayaa in uu aqoonsado micnaha waxa ay dadku rumeysan yihiin iyo ilaalinta mabaadii'da diiniga ah"

Waxay intaas ku dartay Xamdah "Waxaan diidanahay in dhexdeena ay qalalaase ka dhacaan iyadoo aan la eegeyn danaha iyo hadafka laga leeyahay arrintaas, waxaan rumeysanahay in wadahadal iyo saaxibtinimo wax lagu dhameeyo, waxaan rumeysanahay wax uu sameeyay madaxweynaha Faransiiska in uu yahay dambi aan wax qiil ah laheyn, waxaa haboon in uu kasoo laabto oo uu raali gelin bixiyo maadama dalka Faransiiska ay ku nool yihiin malaayiin muslimiin ah sababta oo ah Faransiiska wuxuu xiriir la leeyahay dalalka carabta iyo waddamada Islaamka, tolow, madaxweynaha Faransiiska maku dhiiran doonaa in uu raali gelin u jeediyo muslimiinta?"