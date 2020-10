Muuqaal laga duubay “askarta Armenia oo lagu dilay” xadka Azerbaijan

Hase yeeshee Azerbaijan ayaa muuqaalladaas ku tilmaantay kuwo been abuur ah.

Isku dhacyada ayaa si deg deg ah u noqday dagaal baaxad weyn leh, kaasoo magaalooyinka qaar si aan kala sooc lahayn loo duqeynayay, waxaana soo baxay warar sheegaya in la adeegsaday hub mamnuuc ah.

Maxaa xaqiiqo ah, maxaa been abuur ah?

BBC-da ayaa daraasad ku sameysay muuqaallo badan oo ay dhinacyada dagaallamaya ku faafiyeen baraha bulshada, kuwaasoo lagu sheegayay in maxaabiis la dhibaateeyay ama la dilay.

Muuqaallada kale ma laha wax caddeyn ah oo lagu xaqiijin karo inay run yihiin ama been abuur yihiin.

Labada muuqaal ee ay BBC-da waxaa isbuucii lasoo dhaafay Telegram-ka soo galiyay qolyo taageersan Azerbaijan oo ku hadla luuqadda Ruushka. Ma aysan dooneynin in cidda ay yihiin la fahmo.

Maxaa ka dhacaya muuqaalka dhexdiisa?

Inkastoo ninka da'da weyn, Benik Hakobyan, uu xirnaa jaakadda milatariga, ma cadda inuu askari yahay iyo in kale. Dhulka ayaa la dhigay waxaana la maqlayay taah u muuqday inuu xanuun ka keenayay.

Muuqaalladan waxaa lagu tilmaamay been abuur

BBC-da ayaa xaqiijiyay in ninka amarka ku bixinaya labada muuqaal uu yahay qof u dhashay Azerbaijan oo ku hadlaya lahjad goboleed.

Maalintii xigtay, dacwad oogaha guud ee Azerbaijan ayaa sheegay in baaritaan la sameeyay lagu soo gabagabeeyay in muuqaalladaas ay yihiin been abuur.