Dalalka Muslimiinta ah ee ka dhiidhiyay hadalkii Madaxweyne Emmanuel Macron

Dibaxayaasha ayaa ku baaqayay in la diido wax soo saarka Faransiiska waxeyna cambaareyn dusha uga tureen madaxweyne Emmanuel Macron.

Mr Macron ayaa yiri " Sababta Macalinka loo dilay waa in ay na yeeshaan islaamiyiintu mustqbalka ", balse Faransa isma dhiibi doonto".

Muslimiinta ayaa hadalkaas Mr Macron' u arkay in uu yahay hadal gaf ah maadama Nabi Muxamed Naxari Naxariis iyo Nabd galyo korkiisa ha ahaatee uu aktooda ka leeyahay qiimo iyo sharaf weyn.

Paakistaan, booliska ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa ku kala eryay kumanaan kun oo mudaharaadayaal ah oo hor tubnaa agagaarka safaaradda Faransiiska ee Islamabad. Goobjoogayaal ayaa sheegay in qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ay isku dayeen in ay jiiraan booliska.Dibadbaxayaasha ku sugan magaalada Dhaka, ee caasimada Bangladesh, ayaa dab qabadsiiyay Sawirada Mr Macron waxayna siteen boorar ay ku muujinayeen in madaxweynaha Faransiiskau uu yahay nin Muslimiinta neceb.