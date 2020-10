Maxey tahay sababta qaar ka mid ah dalalka Aasiya ay u doonayaan in Trump uu guuleysto?

Siyaasadda Trump ee ah in Mareykanku wax walba ka horeeyo ayaa horseeday in uu kala bar dalalka caalamka aflagaado u gaystay waxaana uu hoggaamiyaasha Yurub ku tilmaamay kuwo tabar daran sidoo kale waxaa uu hadallo aflgaado ah u jeediyay dalka Mexica iyo dalal ka tirsan qaaradda Afrika.

Hong Kong: Kaliya Trump waxaa ubabac dhigi kara Xisbiga Shuuciga '

Haweeneydaan oo u dhaq-dhaqaaqda arrimaha bulshada kana mid ah ganacsatada ayaa sheegaysa in ahmiyadda koowaad ee Hong Kong ay tahay in la helo madaxweyne Mareykan ah oo si adag ugu babac dhigi kara xisbiga shuuciga Shiinaha ee magaciisa loo soo gaabiyo CCP - taasina waa waxa kaliya ee ay mudaaharaadayaasha Hong Kong rajeynayaan.

Ninka la tartamaya Mr Trump ee Joe Biden ayaa sidoo kale wacad ku maray inuu u "ciqaabi doono" Shiinaha falkii uu kula kacay Hong Kong, wuxuuna si cad ugu tilmaamay hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping burcad.Balse Ms Yuen, ayaa tiri "farqiga u dhexeeya ayaa ah in maamulka hadda jira uu ahaa "kii ugu horreeyay ee go'aan ka gaara in xisbiga CCP-ga uu dhibaato ku yahay adduunka".

Taiwan: Walaal weyn oo aan isku halleyn karno'

Xiisadda udhaxeeysa Shiinaha iyo Taiwan ayaa kordheysay muddooyinkii la soo dhaafay . Waxaana ay kala qaybsameen xiligii lagu guda jiray dagaalkii sokeeye ee 1940-yadii, balse Beijng waxey ku adkeysanayaa in jasiiradda dib loo soo celin doono mar uun, xitaa haddii xoog loo baahdo. Washington-se waxay leedahay xalkasta oo ay ku kala tagayaan waa in la' sameeyaa .

Marka laga yimaado ku tiirsanaanta culus ee Shiinaha, wuxuu aaminsan yahay Mr Linh in ay haboonaan laheed in lagu casuumi lahaa shirkadaha waaweyn ee Taiwan inay warshado ka sameystaan Mareykanka.Wuxuu ka walwalsanyahay in Mr Biden aanu wax talaabo ah ka qaadi doonin Shiinaha maadama inta la ogyahay Mr Biden dhaqan ahaan uu taageersanyahay in Shiinaha lala shaqeeyo.