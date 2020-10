Dagaalka Karabakh: Ruushka oo ka jawaabay codsi Armenia uga yimid

Ruushka ayaa sheegay in uu taakulada "lagama maarmaan ka ah" siin doono Armenia hadii dagaalka ay kula jirto Azerbaijan ee ka socda gobolka Nagorno Karabakh soo gaadho gudaha Armenia.

Hadalkan ayaa lagu sheegay warbixin ay soo saartay wasaaradda arimaha dibadda Ruushka oo lagu yidhi "Moscow waxay Yerevan u fidin doontaa taakulo kasta oo lagama maarmaan ah oo ay u baahanto hadii dagaalka si toos ah u soo gaadho dhulka Armenia." Waxaanay sidoo kale labada dhinac ee dagaalamaya ugu baaqday in ay si degdeg ah xabadda u joojiyaan.

Arintani waxay jawaab u tahay warqad ra'isal wasaaraha Armenia, Nikol Pashinyan, u diray Ruushka oo uu kaga codsanayo in ay bilaabaan "wada xaajood degdeg ah" oo ku saabsan taakulo dhanka ammaanka ah oo uu ka siiyo dagaalka dalkiisu kula jiro wadanka ay olloga yihiin ee Azerbeijan ee ay ku dirirayaan gobolka Nagorno Karabakh.

Warqadda uu u diray Ruushka waxuu Pashinyan ku sheegay in Nagorno Karabakh ay weerar ku hayaan Azerbaijan, Turkiga iyo waxa uu ku sheegay "argagixiso shisheeya ah" oo ka yimid Bariga Dhexe.

Ilaa haatan Ruushku wuu ka cago jiidayey in uu dhanna la safto labada dhinac ee dagaalamaya, waxaanu isku dhigayey inuu yahay dal dhexdhexaadinaya labada wadan.

Armenia waxay sidoo kale ku eedaysay Azerbaijan dembiyo dagaal in ay gashay, waxaanay sheegay in ay adeegsatay maada Foosforooska cad oo ay ku gubtay kayamaha. Hase yeeshee Azerbaijan ayaa arintaa beenisay oo sheegtay in aanay adeegsanin hub sharciga caalamiga ahi xaaraantinimaynayo.