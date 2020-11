Maxay tahay sababta aanan u iibsaneyn alaabta Faransiiska lagu sameeyo?

Mishi Khan, Latife Ozdemir iyo Hiba Maxamed Muusa waxay dhammaantood taageereen in la qaadaco badeecadaha Faransiiska

Tallaabadan ayaa ka dambeysay kaddib markii madaxweynaha Faransiiska uu sheegay in sababta loo dilay macalinka ay aheyd 'Xoriyatul qowlka' kaddib markii uu ardeydiisa tusay sawir gacmeed laga sameeyay Nebiga.

Wuxuu sheegay Macron in sababta "loo dilay ay Islaamiyiintu doonayaan mustaqbalkeenna", laakiin Faransiisku "kama quusan doono sawir gacmeedyada".

Macron wuxuu noqday nin si weyn looga neceb yahay dunida muslimka, tusaale ahaan dalka Bangladesh, waxaa Arbacadii ka dhacay dibadbaxyo ay ka qeyb qaateen tobonaan kun oo qof oo looga soo horjeedo Faransiiska waxayna shacabka ku baaqayeen in la qaadaco badeecadaha Faransiiska.

BBC-da waxay la hadashay saddex qof oo sheegayo inay go'aansadeen in aysan iibsan doonin badeecadaha lagu sameeyo Faransiiska.

Mishi Khan - oo ah atariishad ku sugan caasimadda Pakistan ee Islamabad

Atarishadda u dhalatay Pakistan Mishi Khan waxay sheegtay in haatan la qaadayo tallaabo ka dhan arrintaas

Waxay sheegtay inay isticmaali jirtay waxyaabaha ay dumarka isku qurxiyaan ee laga keeno Faransiiska gaar ahaan badeecadda la yiraahdo L'Oréal, "Taas oo laga heli karo halkan Pakistan, haatan waxaan diyaar u ahay in aanan iibsan wax kasta uu soo saaray Faransiiska".

"Maxay tahay sababta? Madaxweyne dal inta uu subax soo kaco isla markaana go'aansado in uu aflagaadeeyo bulshada muslimka ah"

Waxay sheegtay in qof kasta oo baraha bulshada adeegsada ay ugu baaqeysay in uu qaadaco badeecadaha Faransiiska, "Go'aankeygu wuu cad yahay sababta oo ah waxaan sameynayaa tallaabo kasta oo lagu difaacayo Islaamka"

Mishi Khan waxay sheegtay in marar badan la cafiyay dad horey u aflagaadeeyay Islaamka balse haatan ay qaadayaan tallaabo ka dhan ah arrintaas.

"Macron wuxuu isku dayayaa in si ula kac ah uu inoo dhibaateeyo, waa sida adiga oo feeray qof, kaddibna aad ku leedahay 'Xanuun miyaad dareentay?'

Mishi Khan waxay sidoo kale ka dhawaajisay in madaxweynaha uu wado falal naceyb ah oo lagu kala qeybinayo dadka.

"Haddaladiisa jees jeeska ah waxay hurin karaan Islaam naceyb, waxaa laga doonayay in uu mideeyo dhammaan muwaadiniinta dalkisa oo uu si sinaan ah ula dhaqmo"

"Markii aan arkay sawir gacmeedka uu daabacay Charlie Hebdo, xitaa waan hadli waayay, waan naxay, waan ooyay, waxaan is iri 'Ilaahayow, maxaa ku tusay waxan?'

Latife Ozdemir - Waa ardayad ku sugan - Istanbul, Turkiga

Latife Ozdemir oo ah ardayad kasoo jeedda Turkiga waxay sheegtay qaadacaadda badeecadaha Faransiiska in looga golleeyahay ka hortagga "Islaam naceybka"

Waxay sheegtay in sababta ay u qaadaceyso badeecadaha ka yimaado Faransiiska ay tahay in marar kale aanan loo dulqaadan doonin hadalka madaxweynaha si looga hortaggo Islaam naceybka Faransiiska.

Latife Ozdemir waxay sheegtay in waxa kaliya ah ay sameyn karaan ay tahay in la qaadaco badeecadaha Faransiiska.

Waxay sheegtay in tallaabadaas ay dhibeyso haweeney xijaaban marka ay aragto sida la yeelayo haweeneydaas.

"Haweenka muslimka ah waxay maalin kasta galaan dagaal ah in islaamka fikrad wanaagsan laga qaato si bulshada dhexdeeda looga arko in aan simanahay"

"In aad soo saarto sawir gacmeed lamid ah kuwan markasta, waxay horseedeysa xaalad hurin ah, waxaan la yaabanahay, in arrintan ay tahay waxa aan dooneyno: Ma sidan baa laisku dhibaateynayaa oo aan is neceb nahay anaga oo adeegsaneyo xoriyatul qowlka?"