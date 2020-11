Maxamed Cabdi Waare: Waa Kuma madaxweynaha Hirshabeelle ee xilka iska casilay?

Warqad uu soo saaray Waare wuxuu kaga sheekeeyay heerarkii ay soo martay Hirshabeelle, wuxuu sheegay in markii la dhisay 2016-kii uu ka jiray khilaaf badan isla markaana beelo badan aysan ku qanacsaneyn habka awood qeybsiga iyo habkii loo soo xulay baarlamaankii koowaad ee Hirshabeelle.

Wuxuu intaas ku daray in arrintaas ay horseeday qalalaase siyaasadeed, mid amni iyo khilaafaad fara badan oo saameyn ku yeeshay maamulka.

"Hadda maadama taladii aan soo jeediyay la aqbali waayey, iina muuqato in xaaladda Hirshabeelle ay weli sideedii tahay ama ka xun tahay, dadkaas muhiimka ah oo talada wax ku lehne ay la qurxoontahay sida wax u socdaan, anigoo weliba ku daray samir iyo sugitaan badan, bal in ugu dambeynta ay wax is baddalaan" ayuu yiri Maxamed Cabdi Waare.