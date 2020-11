Doorashada Mareykanka 2020: Saddexda cinwaan ee aad beri ku waa bariisan karto

Biden oo si fudud u guuleysta

Marka aan tebineyno natiijada ra'yi uruurinta waxaan sheegnaa in in heerka khaladaadka natiijadaas ay noqon karaan in lagu daro ama laga jaro boqolkiiba 3, markaa boqolkiiba 0.1 oo ay wax isku baddaleen dhowr toddobaad kaddib waa arrin aanan la qiyaasi karin, weriyaha wuxuu sheegayaa in habeenka taaladada haddii natiijada ay noqoto middan uusan la yaabin doonin.