Doorashada Mareykanka: Shirkadda Twitter oo qarisay qoraal uu barta soo dhigay Trump oo ku saabsan codeynta

Trump ayaa go'aanka kasoo baxay maxkamadda sare ku tilmaamay 'Mid aad halis u ah' kaddib markii maxkamadda ay soo saartay in wakhti dheeraad ah loogu daro muddada loogu talagalay in gobolka Pennsylvania ay ku gaaraan warqadaha codeynta ee boostada.

Shirkadda waxay digniin u dirtay madaxweynaha isla markaana ku tilmaantay qoraalka "Mid khilaaf abuurayo oo laga yaabo in uu marin habaabin yahay"

Trump wuxuu ku andacooday in go'aanka maxkamadda uu horseedayo in qalalaase ay ka dhacaan waddooyinka ayn tahay "in wax laga qabto"