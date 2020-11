Doorashada Mareykanka 2020: Sababta ilaa iyo hadda loo ogaan la'yahay natiijada doorashada Mareykanka

Waxaa laga yaaba inay macquul tahay in hadda wax uun oo macluumaad ah aad ka heysato natiijada doorashada ee Mareykanka ee 2020-ka.

Marka, yay tahay cidda noqoneyso madaxweynaha xiga?

Mar uu ka qeybgalayay isu soo bax ka dhacay gobolka Delaware, Joe Biden, wuxuu yiri: "Waxaan ognahay in natiijada ay wakhti dheer qaadan doonto balse waxaa dhici karta in la shaaciyo beri subaxdii ama wakhti intaas ka fog ayay qaadan kartaa".

Wuxuu intaas ku daray: "Waxaan ku faraxsanahay halkan aan taagannahay, waxaan caawa idiin sheegayaa in aan rumeysanahay in aan saarannahay dhabihii guusha".

Donald Trump wuxuu ku anddacooday xilli ku sugnaa Aqalka Cad in doorashada uu ku guuleystay iyadoo aan maalaayin codad ah weli la tirinin.

"Haddii aan si daacad ah u hadlo, waan ku guuleysanay doorashadan", ayuu yiri. Wuxuu intaas ku daray isaga oo aan wax caddeyn ah heyn in doorashada "lagu shubtay".

Sidoo kale wuxuu sheegay in uu qorsheynayo in uu aado maxkamadda Sare si uu dacwad uga gudbiyo natiijada doorashada.

Arrinta dhabta ah waxay tahay, in wakhti badan ay qaadan karto in la tiriyo codadka dhiman oo gaaraya malaayiin kuwaas oo lagu dhiibtay boostada, maadaama doorashadan uu saameeyay cudurka safmarka. Maalmo ayay qaadan kartaa in la shaaciyo natiijada kama dambeysta ah.