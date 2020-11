Qalalaasaha Gobolka Tigrayga: Ma ku guuleysan karaa Abiy Axmed adeegsiga awood Militari?

Madaxa gobolka Tigrayga ee Itoobiya, Debretsion Gebremichael, wuxuu sheegay in xuduudda gobolka ee dhanka maamulka Amxaarada uu ka dhacay dagaal.

Debretsion wuxuu sidoo kale sheegay in xoogagga Tigrayga ay qabsadeen "inta badan" hubkii Taliska Ciidamada Federaalka ee Saldhigga Waqooyi ee ku yaalla gobolka Tigrayga.

Hadalkiisan wuxuu imaanayaa xilli ra'iisul Wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed, uu wacad ku maray in uu sii socon doono howlgalka militari ee ka dhanka ah Jabhadda Xureynta Tigrayga ee TPLF, inkasta ay jiraan baaqyo caalami ah oo ku aadan ilaalinta amniga.

Maamulka Abiy wuxuu xisbiga TPLF ee ka taliya gobolka Tigrayga ku eedeeyay in uu wado weerar ka dhan ah militariga dowladda.

Abiy guu la maka gaari karaa howlgalkan?

Qaar ka mid ah dadka falanqeeya arrimaha dalka Itoobiya ayaa aaminsan in dhowr waji ay leedahay suurtagalnimada ah in ra'iisul wasaare Abiy uu guul ka gaaro xaaladda gobalka iyo howlgallada uu amray ee looga jawaabo weerardii dhawaan lagu laayay ciidamo ka tirsan kuwa federaalka Itoobiya.

Xirsi Cabdullqaadir Maxamed oo ka faallooda arrimaha Itoobiya ayaa BBC-da u sheegay in qalalaasaha gobalka Tigrayga aanu aheyn mid si degdeg ah guul looga gaari karo.

"Dagaalkaan ma ahan mid degdeg guul looga gaari karo, sababta keliya ee guul degdeg ah looga gaari karo waa haddii kacdoon shacab ah aanu ka dhex jirin Oromada dhexdeeda ama shucuubta kale ee qoomiyada isku leyneysa shacabka Tigrayga aanu la socon maamulkiisa, waxaana laga yaabaa in uu gaaro guul aan la ogeyn xiligey ku dhamaaneyso", ayuu yiri Xirsi Cabdullqaadir Maxamed.

Waxaa la saadaalinaya in shacabka gobalka Tigrayga ay raacsanyihiin maamulkooda, ayna la safanyihiin Xisbiga TPLF.

Isku xirnaanka shacabka iyo dowladda TPLF ee gobolka Tigrayga "waxay kala dhantaali kartaa qorshaha" Abiy ee ah in tallaabooyin awood militari ah loo adgeesado gobalka, waxayna soo dedejin kartaa dagaal ciribtiisu noqon karto fashil ku yimaada arrimihii nabad-doonnimada Ra'iisul Wasaare Abiy ee sababtay in uu guddoomo abaalmarinta nabdda ee caalamiga ah.

"Waxey u badantahay in shacabka Tigrayga ay la socdaan xisbiga TPLF iyo maamulkooda, dagaalkaasna wuu daba dheeraan doono taasina waxay horseedi doontaa dagaal sokeeyna in uu ka dhaco," ayuu Xirsi oo BBC Somali la hadlay.

Khalalaasahaan ka taagan gobalka Tigrayga ee dalka Itoobiya oo muddooyinkaanba taagna, ayaa si aad ah u soo ifbaxay markii maamulku gobalkaas uu qabsaday doorasho xilli uu jiray go'aan horey uga soo baxay dowladda dhexe oo ku aadanaa in sannadkan aan dalka doorasha ka qabsoomi karin, sababo la xiriira fayraska faafa ee karona.

Maxaa keenay in uu awood adeegsado Abiy Axmed?

Dowladda dhexe ayaa ku eedeeysay xisbiga TPLF ee ka taliyo gobolka Tigrayga in uu wado tallaabooyinka ka dhan ah ciidamada militariga ee fariisimaha ku leh gobalkaas.

Khudbad uu teleefishinka ka jeediyay Abiy, wuxuu ku sheegay in lagu guuleystay howlgalka militari ee lagu qaaday gobolka Tigrayga, isla markaana uu sii socon doono howlgalkaas.

Warka uu soo saaray Rai'sul wasaare Abiy Axmed wuxuu sheegay: "in khadka cas laga tallaabay, islamarkana si dadka iyo dalka loo badbaadiyo uu khiyaarka ugu dambeeyo noqday in awood loo adeeegsado TPLF".

Inkastoo oo muddaba la saadaalinayay in dowladdu aaney adeegsan doonin awood militari haddana maalmihii la soo dhaafay wararka ay labada dhinac isku marinayeen hawada ayaa laga dheehan karay in dagaal dhici karo, iyadoo ugu dambeyn la sheegayo in xoogaga TPLF ay bilaabeen dagaalka oo ay weeraren xarun ciidan oo ku taalla gobalkaas.