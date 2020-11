Natiijada Doorashada Mareykanka 2020: Mareykanka ma wuxuu wajahayaa "qalalaase siyaasadeed" oo la xiriira xilka madaxweynaha?

Wargeysyada ka soo baxa dalalka Cayaa ayaa ka hadlay fursadaha lagu xalin karo natiijada doorashada Mareykanka haddii la adeegsado maxkamadda sare, xilli ay jirto eedeymo waaweyn oo madaxweyne Donald Trump u jeedinayo Dimuquraadiyiinta, taas oo ah in la khiyaamay.

Wargeyska ayaa muujiyay in ay dhici kartay in "doorashadan ay baabi'in doonto dhammaan jidadka sharciga ah ee suurtogalka ah, ka hor inta aan natiijada kama dambaysta ah la soo saarin ama xisbiyadu aqbalin, sababtoo ah jawiga doorashadu waa mid kacsan oo murashaxiintuna waxayba bilaabeen inay su'aal ka keenaan hannaanka geeddi-socodka doorashooyinka xilli hore".

"Sidoo kale, inta arrimahan socdaan lagama hadli doono arrimo ay ka mid yihiin karoonaha iyo Shiinaha - Tom iyo Jerry way dagaalami doonaan waxaan ula jeedaa Trump iyo Biden", ayuu yiri.

Sidoo kale wargeyska saldhigiisu yahay magaalada London ee dalka Ingiriiska laguna magacaabo Al- Carabiya Al jadiid, ayaa sheegay in iyadoo Biden uu ku dhowyahay in uu guul ka gaaro doorashada oo waliba uu ku kalsoonyahay ay haddana arrintaas Mareykanka u tahay marxalad cusub, marka la eego xiisaha doorashada iyo loollanka adag ee la galay.

Wargeyska AL Akhbaar ee ka soo baxa dalka Lubnaan ayaa isna sheegay in Mareykanku uu wajahayo "xiisad siyaasadeed oo mas'uliyadeeda uu leeyahay madaxweweyne Donald Trump".

Iyadoo Trump uu wacad ku maray inuu tagayo maxkamadda si uu uga hor-tago sharci ahaanta waraaqaha cod-bixinta ee boostada, ayaa haddana wargayska London ka soo baxa ee Al-Quds Al-Arabi uu qoray in "jahwareerkan" siyaasadeed uu isu rogi karo "xiisad weyn oo xagga garsoorka ah, haddii Donald Trump uu fuliyo ballanqaadkiisa ahaa in uu maxakamad aadayo."

Wargeyska Al-Carab ee ka soo baxa magaalada London ayaa sidoo kale is waydiiyay su'aashaan: "Doorashada Mareykanka ma waxaa lagu go'aamin doonaa qolka maxkamadda?"

Wargeyska Al Sharqul Qadariya, ayaa isana meesha ka saaray in Biden ama Trump midkoodna uu quusan doono haddii midkood looga adkaado doorashada. "Madaxweynaha Jamhuuriga - waa Trump ee - wuxuu had iyo jeer sheegaa in codeynta boostada ay sahlayso wax isdabamarin ballaaran."