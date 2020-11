Trump oo ku wareeray sidii uu u daawaneyey TV-yada

Donald Trump ayaa ka cadhooday, kana xumaaday in dad kooban ay u soo baxaan taageeradiisa xilli uu ka daawanayey TV-ga ama waddooyinka, ilo ku dhow madaxweynaha ayaa u sheegay CBS News.

Trump ayaa rajeynayey in taageerayaal badan uu ku haysto Maraykanka kuwaas, oo siin doona codkooda dhanka kalena dartii u muddaharaadi kara.

In kasta oo kooxda ololaha Trump ay muujinayaan dagaalkiisa sharciga ah, ma jiraan istiraatiijiyad cad o ay goor ka lahaayeen arrintan. Qaar ka mid ah kaaliyayaashu waxay qirayaan in waxaas oo dhami ay ahayd in laga fikiro bilo ka hor, laakiin cidina ma rabin inay wadahadal la yeelato madaxweynaha.