Doorashada Mareykanka Guusha Biden ka dib maxaa xiga?

Waxa la odorosayaa in Joe Biden ku guulasanayo 270 cod ee gole-doorasho ee uu u baahan yahay si uu uga guulaysto Donald Trump. Hadaba maxaa intaa xiga ee dhici doona?

Madaxweyne xigeenka hore isla markiiba uma qalab qaadanayo xafiiska, waxa se intaa ka horeeyey dhawr arimood ay tahay in la sameeyo marka hore.

Goorma ayuu Joe Biden xila la wareegi doonaa?

Dastuurka Maraykanku wuxuu dhigayaa in madaxweynaha cusubi uu xilka la wareego 20 Jeeniweri.

Waxa se jira arimo jadwalka caynkaas ah dib u dhigi kara. Hadii Madaxweynuhu dhinto ama uu is casilo, madaxweyne xigeenka ayaa sida ugu dhakhsaha badan xilka loogu dhaariyaa.

Marka musharax guulaysto ka dib maxaa dhaca?

Badanaa musharaxa laga badiyaa uu u hambalyeeyaa ninka guulaystay laakiin Trump wuxuu wacad ku maray in uu natiijada doorashada maxkamad la tiigsan doono.

Waxa dib loogu noqnayaa tirinta coadka gobolka Georgia halkaas oo aan wax badan lagu kala horrayn. Trump waxa uu sidoo kale doonayaa in sidoo kale lagu noqdo tirinta Wisconsin. Waxaanu sidoo kale wacad ku maray in uu Maxkamadda Sare la tiigsanayo codbixintan uu ku andacooday in musuq ka dhacay walow aanu caddayn soo bandhigin.