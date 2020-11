Diblomaasi ku hal qabsatay Abuubakar Sidiiq iyo sida looga falceliyey

Haani Sabaali ayaa waxa uu qoray "in yar uun baa garanaysay in hadalkan uu yidhi Khaliifkii Al-Sidiiq, haatan se mar hadii ay gabadhaa Reer Galbeed sheegtay kulligood way wada xafidi doonaan. Rosie Dyas af-hayeenka xukuumadda Ingiriiska ee Bariga Dhexe ayaa ku soo halqabsatay dardaarankii Khaliif Abuubakar Al-Sidiiq Allah ha ka raali ahaadee, waxaanay dadka ku dhiiri gelisay in la daryeelo deegaanka. Maba oga in aanay dunida Islaamka in yar oo Alle garansiiyey mooyee aanay cidiba dhaadanayn midhkaa."