Nagorno-Karabakh: Azerbaijan oo 'la wareegtay magaalo muhiim ah' dagaalka ay kula jiraan Armenia

Maxaa hadda halkaas ka socda? Wararka ugu dambeeya

Armenia, si kastaba ha ahaatee way beenisay in magaaladaa laga qabsaday. "Dagaalladii ka dhacay Shushi way sii socdaan, suga oo aamina ciidamadeena," ayuu sarkaal ka tirsan wasaarada difaaca Armenia, Artsrun Hovhannisyan, ku qoray Facebook.

Labada dhinacba way beeniyeen inay bartilmaameedsadeen dadka rayidka ah, laakiin waxay isku eedeeyeen in midka kan kale uu sidaas sameeyay.

Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo warisay in madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, uu u hambalyeeyay "walaalaha Azeri", isaga oo u sheegay in dad isugu soo baxay gobolka Kocaeli ee Turkiga uu u maleynayo waxa ka dhacaya Shusha in ay sabab u tahay "astaan muujinaysa in inta kale ee dhulalka la haysto ah dhowaan la xoreyn doono".