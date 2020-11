Doorashada Maraykanka 2020: Dacwo sharci oo noocee ah ayuu Trump qorshaynayaa?

Qareenkiisa, Rudy Giuliani ayaa Fox News u sheegay in ay qalad noqon doonto in Trump aqabalo guul darrada sababta oo ah: "Waxa jira caddaymo xoogan oo muujinaya in doorashadan ugu yaraan saddex ama afar gobol oo ay suurto gal tahay illaa 10, in la xaday".