Donald Trump oo shaqadii ka eryay Xoghayihii Gaashaandhigga Mark Esper

Madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu shaqadii ka eryay Xoghayaha Gaashaandhigga Mark Esper, isagoo bartiisa Twitter-ka ku shaaciyay in sarkaalkaas sare ee Ameerikaanka ah "xilkii laga qaaday".

Mr Trump ayaanan illaa hadda ogolaan in doorashada uu kaga adkaaday madaxweynaha la doortay Joe Biden, waxa uuna wacad ku maray in natiijada la shaaciyay uu maxkamad gayn doono.

Markii dibadbaxyada ay gilgileen Mareykanka markaas oo uu ninkii madoobaa ee George Floyd ku dhintay gacmaha booliska magaalada Minneapolis, ee gobolka Minnesota, bishii May, ayuu Mr Trump waxa uu ku gooddiyay inuu milateriga u adeegsan doono in dibadbaxyadaas ku cabburiyo.

Bishii Juun, Mr Esper, oo hore uga tirsanaan jiray milateriga, ayaa sheegay in laga maarmo in ciidammada milateriga arrintaas loo adeegsado, hadalkaas oo la ogaa in Aqalka Cad uusan ka farxin.