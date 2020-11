Kenya iyo Soomaaliya "si gaar ah ugama aynaan hadlin arrinta khaadka"

Xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankan Kenya, Macharia Kamau, ayaa sheegay in ay jirto arrin in muddo ahba miiska saarneyd oo ah in dal ku-galka loo fududeeyo dadka ka imanaya Soomaaliya.