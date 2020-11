Mucaaradka iyo dowladda federaalka oo isku haya xubnaha guddiga doorashada

Xilli dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyada Soomaaliya ay maalmihii la soo dhaafay magacaabeen guddiga doorashada iyo kan xallinta khilaafaadka, jadwalka doorashaduna ay tahay in la guda galo doorashada xildhibaannada labada aqal ee baarlamaanka, guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha ayaa qaar ka mid ah siyaasiyiin sheegay inay yihiin musharrixiin u tartamaya xilka madaxweynaha waxa ay dowladda federaalka ku dhaliileen dadka lagu soo daray liiska guddiga doorashada.

Musharrixiinta oo gaaraya 12 ayaa dowladda federaalka ku eedeeyay inay musuqmaasuqeen dhismaha guddiyada doorashada ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, waxaana ay intaa ku dareen in hannaanka loo maray dhismaha guddiyada doorashooyinka labada heer dowladeed aysan sax ahayn ka dib markii ay sheegeen "in xafiiska madaxweynaha, kan ra'iisalwasaaraha iyo kan hoggaanka nabad-sugidda ay musuqmaasuqeen dhismihii guddiyada, maadaama sida ay sheegen liiska lagu daray askar, shaqaale dowladeed iyo dad taageersan madaxda dowladda.

Waxaa kale oo ay walaac ka muujiyeen magacaabiista xubnaha maamuli doono kuraasta Somaliland oo waxa ay ku andacoonayaan in guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, Senatar Cabdi Xaashi Cabdullaahi ay tahay in looga dambeeyo magacaabista xubnaha gobolladaasi ku metelaya guddiyada doorashada iyo xallinta khilaafaadka ee heer federaal, maadaama sida ay sheegeen uu yahay mas'uulka ugu sareeya ee gobolladaas ka soo jeeda, waxaana ay ku adkeysanayaan in aysan aqoonsaneyn magacaabis kale.