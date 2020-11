Maxay yihiin wararka been abuurka ah ee ku saabsan dagaalka Itoobiya

Xilli dowladda Itoobiya ay waddo howgalo militari oo ka dhan ah gobolka Tigreeda ee Waqooyiga Itoobiya ayaa waxaa dadka qaar ay uga faa'ideysteen inay baraha internet-ka ku baahiyaan warar been abuur ah.

Sawiro been abuur ah oo ku saabsan gantaalada lidka diyaaradaha

Sawirkan Gantaalada lidka diyaaradaha Ruushka waa mid laga been abuurtay islamarkana goobtan ma aha Itoobiya

Waxay sidoo kale ku andacoodeen in hub kale oo lidka diyaaradaha ah oo Ruushka lagu farsameeyay in la isticmaalay.

Balse sawirkan waa la been abuuray islamarkana waxaa lagu daray sawirka askariga.

Baaritaano dhanka sawirada ah oo la sameeyay ayaa muujinaya in sawirka hubkaasi uu yahay dhoolatus milatari oo ay Ruushka ka sameynayeen gobolka Astrakhan, ee ku yaalla Koonfurta Ruushka.

Diyaaradan dagaal ee la soo riday ma laha Itoobiya

Balse baaritaan sawirkaasi lagu smaeeyay ayaa muujinaya in diyaaradasi aysan Itoobiya laheyn.

Sawirada diyaaraddii burburtay ee Itoobiya oo si xun loo isticmaalay

Balse qaar ka mid ah dadka baraha bulshada isticmaala ayaa sheegay in sawiradan iyo dagaalka imika socda aysan wax shaqo ah isku lahayn.

Ma jiro Wasiir askarta ugu baaqay in ay xirtaan Maaskaraati

Sawirka qoraal tweetar oo been abuur ah

Sawiro loo ekeysiiyay in laga soo qaaday qoraal ay tweetarka ku baahisay wasiirka caafimaadka Lia Tadesse ayaa la iskula wadaagayay baraha bulshada, iyada oo ay dadka ku maadsanayeen islamarkana sheegayay in wasiirka ay ku baaqday in la xirto maaskaraadi si looga gaashaanto feyriska Corona xilligan uu dagalka socdo.