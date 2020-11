Nagorno-Karabakh: Ruushka oo ciidamo nabad ilaalin ah geeyay gobolkaasi

What a peace deal means for Nagorno-Karabakh

Gobolkaas ayaa caalamka waxaa looga aqoonsan yahay in Azerbaijan uu ka tirsanyahay hasayeeshee waxaa tan iyo 1994-tii maamulayay qowmiyad Armenia ka soo jeeda.

Heshiiska nabadda ee la gaarayna waxa uu horseeday in lagu dabaaldego Azerbaijan halka uu caro ka dhaliyay Armenia.

Heshiiska ayaa waxa uu dhigayaa in Azerbaijan ay haysato dhowr deegaan oo ay la wareegtay intii uu dagaalku socday. Armenia ayaa sidoo kale ogolaatay in todobaadyada soo socda ay isaga baxdo dhowr deegaan oo halkaas ku yaal.

Weriyaha BBCda Orla Guerin oo ku sugan magaalada Baku ayaa waxa ay sheegaysaa, in guud ahaan heshiisku uu guul u yahay Azerbaijan guuldarrana uu u yahay Armenia.

Dibadbaxayaal ku sugan Armenia ayaa waxa ay waxyeello gaarsiiyeen dhismayaal ay dowladdu leedahay waxa ayna ku baaqeen in Ra'iisul Wasaare Nikol Pashinyan uu xilka banneeyo.

Maxaa kale oo lagu heshiiyay?

Khudbad uu taleefishinka ka jeediyay madaxweyne Putin ayuu ku sheegay in ciidamo nabad ilaalin ah oo ka socda Ruushka halkaas loo daadgurayn doono si ay u gaafwareegaan furunta dagaalka. Toban diyaaradood oo wada ciidammadii ugu horreeyay ayaa arooryadii hore ee Talaadada waxa ay ka ruqaansadeen saldhigga cirka ee Ulyanovsk.

Mr Putin ayaa sheegay in heshiiska uu qeyb ka yahay in la isdhaafsado maxaabiista dagaalka, iyo in dhammaan xiriirka ganacsiga iyo gaadiidka aanan la jarin.