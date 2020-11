Hogaamiyayaasha dalalka Khaliijka oo wajahaya xaqiiqada guusha Biden

Markii lagu dhawaaqay in doorashada uu ku guulestay Joe Biden, Sacuudiga waxay ku qaadatay waqti dheer in ay ka jawaabaan.

Luminta saaxib wayn

Markii hay'adaha sirdoonka reer galbeedka ay dhaxal-sugaha uga shakiyeen in uu ka dambeeyay dilkii saxafigii lagu magacaabi jiray Jamal Khashoggi 2018, madaxwayne Trump wuxuu gabi ahaanba diiday in uu ku eedeeyo.

Dagaalka Yemen

Waxaa imika ay u muuqataa in mar kale ay dib u soo laabatay, islamarkana waxaa uu dhawaan Mr Biden u sheegay golaha xiriirka arrimaha dibadda "in so afjarayo taageerada la siiyo dagaalka Sacuudiga hogaaminayo ee Yemen, waxaa uuna amray in dib u eegis lagu sameeyo xiriirka Mareykanka iyo Sacuudiga ".