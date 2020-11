Hogaamiyayaasha caalamka ee aan wali u hambalyayn Biden

Madaxwaynha la doortay ee dalka Mareykanka Joe Biden ayaa tan iyo intii uu guusha ka gaaray doorashada waxaa soo wacayay hogaamiyaal kala duwan oo ugu hambalyaynaya guusha la saadaaliiyay in uu ka soo hoyiyay doorashada.

Qaar ka mid ah hogaamiyayaashani ayaa iyagu intaa sii dhaafay oo waxayba u hambalyeeyeen Mr Trump - oo isagu wali diidan in uu qirto in doorashada looga adkaaday.

Madaxwaynaha Ruushka Vladimir Putin

Afhayeen u hadlay aqalka Kremlin Dmitry Peskov ayaa sheegay in sababta aysan ugu hambalyeyn ay tahay tallaabada dhanka sharciga ah ee ay qaadeen kooxda ololaha doorashada ee Mr Trump taasi oo ay kaga cabanayaan natiijada doorashada.

"Waxaa rumneysanahay in waxa saxda ah ee ay tahay in la sameeyo waa in la sugaa natiijada rasmiga ah ee doorashada," waxaa uu sidaa u sheegay wariyayaasha.