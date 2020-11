Trump xilka dib ma ugu laaban karaa?

Xigashada Sawirka, AFP via Getty Images

Xigashada Sawirka, The White House

Waddadaasoo kale way u furan tahay Trump, inkastoo ay tahay mid aan lagu fakarin.

"Ma jirto sabab aan ugu maleyno in Donald Trump uu raaci doono waddada ay raaceen madaxweyneyaashii hore ee Mareykanka." Ayuu yidhi Barfasoor Calkins.

1- Inuu xilka usoo istaago mar kale

Waxaa laga yaabaa in Mr Trump uusan sidaas uga harin hammigiisa siyaasadda - wuxuuna sameyn karaa isla sidii uu sameeyay Grover Cleveland, si uu mar labaad xilka u helo.

Dastuurka Mareykanka wuxuu mamnuucayaa in hal qof uu madaxweyne noqdo wax ka badan labo jeer, laakiin labadaas jeer khasab ma aha inay isku xigaan.

La taliyeyaal hore ayaa sheegay in Mr Trump laga yaabo inuu sidaas sameeyo.

Xigashada Sawirka, AFP via Getty

Waxaa xitaa jira warar la isla dhexmarayo oo ku saabsan in wiilka ugu weyn carruurta madaxweyne Trump, oo lagu magacaabo Donald Trump Jr, uu daneynayo xilka madaxweynaha Mareykanka.

2- Inuu badbaadiyo ganacsigiisa

Wargeyska New York Times ayaa soo tabiyay in Mr Trump ay sannadaha soo socda usoo noqoneyso lacag deyn ahaan uga maqneyd oo kor u dhaafeysa $400m (£300m). Hase yeeshee isagu wuxuu sheegay in lacagtaas ay wax aad u yar tahay markii loo eego hantidiisa guud ahaaneed.