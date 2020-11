Nagorno-Karabakh: Dibadbaxayaal reer Armenia ah oo cambaareeyay heshiiska 'khiyaanada ah'

Waxaa sii kordhaya cadaadiska lagu hayo ra'iisul wasaaraha Armenia xilli la aqbalay codsigii ahaa in baarlamaanku uu yeesho kulan degdeg ah

Cadaadis ka yimid asxaabta mucaaradka kaddib ayaa waxaa la filayaa in baarlamaanka Armenia uu kulan gaar ah ka yeelan doono mustaqbalka siyaasadeed ee Nikol Pashinyan.

Heshiiska uu Ruushka garwadeenka ka ahaa ayaa waxa uu dhigayaa in Azerbaijan ay haysato deegaannada ay qabsatay.

Maxaa ka dhacaya Yerevan?

Kumannaan dibadbaxayaal ah oo isugu soo baxay Fagaaraha Xorriyadda ee caasimadda Armenia ayaa waxa ay ku qaylinayeen "Nikol waa khaa'in" iyo "Nikol ha na daayo", iyagoo gaashaanka u daruurayay aqbalaaddii uu Mr Pashinyan aqbalay heshiiska nabadeed ee Azerbaijan. Dibadbaxayaasha ayaa waxa ay iska-dhega-tireen xukunka degdega ee mamnuucaya in isu-soo-baxyo la qabto.

Kumannaan qof ayaa waxa ay ka qeybgaleen dibadbax lagu dalbanayay in ra'iisul wasaaraha uu iscasilo

Sida lagu sheegay wararka ka imanaya Armenia in ka badan 100 qof oo la xiray ayaa markii dambe la sii daayay.

Boqollaal dibadbaxayaal ah ayaa markii dambe u jihaystay dhinaacaas iyo baarlamaanka iyagoo dalbanaya kulan degdeg ah si xilka loogaga qaado ra'iisul wasaaraha. Warar mar dambe soo baxayay ayaa sheegay in baarlamaanku uu kulan gaar ah yeelan doono arrintaas oo ay codsadeen laba xisbi oo mucaarad ah.

Qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha ay aheyd inuu dadka latashto ka hor inta uusan ogolaan heshiiska nabadeed, iyagoo ku eedeeyay inuu ku xadgudbay dastuurka, sida uu ku soo warramayo weriye BBCda uga soo warramaya magaalada Yerevan.

Isagoo goor sii horraysay ka hadlayay Facebook-ga, ayuu Mr Pashinyan waxa uu ku adkaystay in hadduusan ogolaan in colaadda la joojiyo, uu khasaare kan hadda ka wayn uu soo gaari lahaa - hadalkaas oo uu hore u taageeray hogaamiyaha Armeniyiinta Karabakh Arayik Harutyunyan.

Hasayeeshee Shusha kaddib (oo Armenia Shushi looga yaqaan) oo ku dhex taal Karabakh ayaa dabayaaqadii todobaadka waxa ay gacanta u gashay Azerbaijan, ayuu ra'iisul wasaaruhu sheegay in jirtay halis ah in "geba ahaanba dhulkaas lala wareego" halkaas oo kumannaan askar Armeeniyiin ah lagu go'doomin lahaa sidoo kalana ay gacanta ka bixi laheyd magaalada ugu wayn gobolkaasi. "Waxaynu wajahnay xaalad ah in magaalada Stepanakert ay daafac la'aan noqoto."