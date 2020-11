Erdogan oo lagu dhaliilay garab istaag uu u sameeyay Soomaaliya

Mucaaradka ayaa sheegay in aysan ku qanacsaneyn dhaqaalaha Turkiga uu ku daldalayo Soomaaliya xilligan oo dhaqaalaha Turkiga uu saameeyay cudurka Covid 19 iyo dhibaatada ka dhalatay musiibadii ka dhacday dalkaas.

Ali Mahir oo kamid ah mucaaradka dalka Turkiga ayaa dowladda ku eedeeyay in lacag badan ay siiyay Soomaaliya balse aysan dhaqaale fiican siinin dadkii ay dhibaatada kasoo gaartay dhul gariirkii ku dhuftay magalaada Izmir.

Turkiga ayaa horraantii bishan waxaa uuTurkiga faafinta rasmiga ah ee dowladda uu ku shaaciyay in lacag 2.4 milyan oo doollar uu ka bixiyay Soomaaliya, lacagtaas oo lagu wareejiyay hey'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka, si loo gaaro yoolka deyn cafinta Soomaaliya.

Haseyeeshee tallaabada Turkiga waxaa soo dhaweeyay dowladda Soomalaaliya oo sheegtay in Turkiga ay uga mahadcelineyso taageerada dhaqaale ee uu siiyay.

"Waxaan si niyad sami leh ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Turkiga, taageerada dhaqaale ee uu Soomaaliya la garab taagan yahay, gaar ahaan dib u habeynta dhaqaalaha dalka, taas oo keentay in Turkiga uu bixiyay deynta lagu leeyahay Soomaaliya", sidaas waxaa boggiisa Twiter ku qoray wasiirka cusub ee wasaaradda cadaaladda, Cabdulqaadir Maxamed.

Inkastoo aan la ogeyn culeyska arrintan ay ku keeneyso dowladda Turkiga, haddana shacab badan oo Turki ah waxaan ka qarsaneyn tagaeerada dhaqaale, mida gargaar iyo tan amni ee uu Turkiga siiyo Soomaaliya, walow dadka qaar ay hadda ku andaconayaan in marka hore ay tahay in dowladda ay ahmiyadda siiso dhibaatooyinka ka jira dalka, gaar ahaan saameynta dhaqaale ee ka dhalatay Covid 19 iyo musiibadii ka dhacday Izmir.

Dalalka tagaeeray deyn cafinta Soomaaliya ayaa gaaraya in kabadan boqol wadan oo Turkiga uu kamid yahay, waxaana haddii la dhameeyo deyn cafinta la aminsan yahay in Soomaaliya ay u sahli doonta kobac dhaqaale, la macaamilka hey'adaha dhaqaalaha adduunka iyo in ay fursad u heli doontaa taageera dhaqale.