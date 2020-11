Doorashada Maraykanka: Dib u tirintii sanadkii 2000 ka dhacday Florida iyo tan hadda maxay ku kala duwan yihiin?

Saacado ka dib markii la xidhay goobaha codbixinta ee doorashada Maraykanka, ee la tirinayey codadkii ayaa Donald Trump ku andacooday in uu dhacay musuq doorasho isaga oo aan wax caddayn ah soo bandhigin, waxaanu yidhi "waxaanu socon doonaa ilaa Maxkamadda Sare ee Maraykanka".

Markaa waa wax la filan karo in la damco in la isbarbar dhigo labada doorasho laakiin waxase jira wax la ildoofi karo.

Maxaa dhacay 2000?

Ra'yi ururintii la sameeyey waxay muujiyeen in labadu aad iskugu dhaw yihiin. Markii gabalku dhacay ayayey cadaatay in natiijada gobolka Florida iyo 25 keeda cod [haatan se noqotay 29] cod gole-doorasho.

Markii tirinta codadka la bilaabay ayaa TV yada maraykanku sheegeen in gobolka Al Gore ku guulaystay, laakiin markii dambe ayay ka noqdeen iyaga sheegay in aad la isugu dhaw yahay oo ay adag tahay in wax la odorosaa.