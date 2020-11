Qaramada Midoobey oo war ka soo saartay dagaalka Itoobiya

Wararka sheegaya in dad badan oo rayid ah lagu laayay gobolka Tigray ee ku yaalla waqooyiga Itoobiya "waxaa uu u dhigmaa dambiyo dagaal" haddii la xaqiijiyo, waxaa sidaasi ka digtay madaxa guddiga Qaramada Midoobey u qaabilsan xuquuqda aadanaha.

Michelle Bachelet ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo wararka sheegaya in laga yaabo in boqollaal qof lagu dilay hal magaalo.